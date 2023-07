Elle laisse une ardoise de 1.030€ dans un restaurant de Monaco, le tribunal demande une expertise psychiatrique

Arrivée menottée à l’audience de comparution immédiate, une femme russe devait répondre des faits de grivèlerie de boissons et d’aliments. Si l’objectif de la procédure était d’apporter une réponse pénale sans délai, les juges ont préféré toutefois renvoyer l’affaire au mercredi suivant, pour connaître les résultats d’une expertise psychiatrique.

La quinquagénaire aurait-elle manqué de discernement, ou l’inverse, le mercredi 19 juillet 2023 ? Ce même jour, en fin d’après-midi, la contrevenante, placée sous tutelle depuis deux ans, se rendait dans l’espace aménagé avec transats de la piscine du septième étage de l’hôtel Fairmont.

1.030 euros et une tentative de fuite

Désireuse de se sustenter, mais consciente d’être dans l’impossibilité de payer, elle s’attablait tout de même au restaurant "Nikki Beach" et consommait salade et champagne Dom Pérignon.

À la présentation de l’addition conforme de 1.030 euros, la cliente essaie de s’échapper…

Suffisamment à l’aise dans le box, débarrassée de toute contingence sociale, la prévenue cherche à se protéger du pire. Dans une certaine mesure, elle réfute les arguments du président Jérôme Fougeras Lavergnolle qui met des limites à la liberté individuelle. "J’avais faim! endosse-t-elle.

- Mais quel luxe de dîner au champagne! rétorque le magistrat. Vous indiquiez que votre fille et son petit ami allaient venir payer. La direction du palace attend toujours… Vous avez fait récemment l’objet d’une mesure de liberté d’épreuve. C’était le 24 janvier 2023 pour des vols chez Décathlon et à la pharmacie Ferry. Vous aviez été condamnée à trois mois avec sursis et l’obligation de réparer le préjudice.

- Je n’avais pas de carte bancaire pour régler la note. Je vis avec une allocation handicapée de 900 euros."

Si la quinquagénaire reconnaît les faits du bout des lèvres, pour le parquet la réalité est différente. "Cette dame a bien commandé et consommé, confirme le substitut Emmanuelle Carniello. Cependant, le champagne n’était pas obligatoire. Elle pouvait s’attabler chez McDonald’s. Le choix d’un burger n’est pas à écarter quand on a la fringale. Sanctionnée deux fois auparavant, c’est la troisième comparution. La récidiviste ne répond pas aux convocations de la liberté d’épreuve parce qu’elle a déménagé. Quand on change ses coordonnées, on vient au tribunal pour avertir. Ne faites pas l’économie de la révocation!"

Le parquet demande deux mois ferme

Il est requis deux mois ferme, avec une dernière mise en garde: "Chaque fois que Madame viendra à Monaco, cela ne lui causera que des ennuis".

La défense apparaît indignée d’entendre pareille peine. "On vient reprocher à ma cliente une infraction de grivèlerie, s’offense Me Grégoire Gamerdinger. Ce n’est pas de sa faute! C’est à son tuteur de faire les démarches, car cette femme a un problème psychologique. Comme elle n’a aucun moyen de paiement, comment procéder au règlement de sa dépense? Pour les faits sanctionnés en début d’année, elle a remboursé le préjudice. Prenez en compte les contraintes et difficultés rencontrées. Une peine d’amende doit se substituer au temps de détention."

Le tribunal a décidé de patienter jusqu’au mercredi 26 juillet, à 14 heures, en attente des résultats d’une expertise psychiatrique pour saisir les véritables nuances du discernement de la mise en cause.