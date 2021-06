Une femme retrouvée morte dans des conditions mystérieuses à Montbéliard, son conjoint introuvable

Le corps d'une femme d'une trentaine d'années a été retrouvé dans son appartement vendredi soir à Montbéliard (Doubs), sans que la cause de son décès ne soit encore connue, et son conjoint est recherché par les forces de l'ordre, a-t-on appris samedi de source policière.

La police aurait été contactée vendredi vers 20h30 par un homme expliquant qu'un de ses amis l'avait appelé pour lui dire qu'il avait tué sa femme, selon cette source.

Sur place, "une femme d'environ 30 ans" est découverte sans vie, a ajouté cette même source.

"Une femme a bien été découverte morte dans un appartement", a confirmé la procureure de la République de Montbéliard Ariane Combarel, incitant néanmoins à "la plus grande prudence" car la défunte n'a pas été "identifiée formellement" et "la cause de la mort n'est pas apparente".

Son conjoint, âgé de 41 ans, était toujours recherché samedi. Selon l'Est républicain, cet homme est connu de la justice, mais pas pour des faits de violences conjugales, et le couple n'avait pas d'enfant.

Le commissariat de la ville n'a pas souhaité communiquer.