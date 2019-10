Une femme panique face à la montée des eaux, les pompiers la retrouvent inanimée dans une vigne à Montpellier

Cette habitante de Cazouls-d'Hérault, à 45 kilomètres de Montpellier, aurait paniqué devant la montée de l'eau. Elle est sortie de sa maison, malgré les consignes d'attendre à son domicile l'arrivée des secours, qu'elle avait reçues des autorités, selon une source proche du dossier.

Les pompiers l'ont retrouvée inanimée dans une vigne. Elle a été réanimée et héliportée vers le centre hospitalier de Montpellier.

Le front orageux, qui a balayé depuis la nuit de mardi le Golfe du Lion, avant de se décaler vers l'est, devrait être actif jusqu'à jeudi midi, selon Météo France. Depuis 18h00, le Gard n'est plus en vigilance orange, qui concerne désormais cinq départements, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse et Haute-Corse.

De Marseille à la Côte-d'Azur, les communes se sont préparées aux trombes d'eau, fermant des routes littorales comme dans les Alpes-Maritimes entre Antibes et Villeneuve-Loubet, voire appelant "la population à rester à l'abri et ne pas prendre la route" du tout comme l'a fait le préfet du Var. La circulation des trains a été perturbée.

Dans la cité phocéenne, où la chaussée du Vieux-Port a été inondée et un arbre est tombé sur une avenue, les parcs et jardins ont été fermés par précaution.

"Les inondations, on les connaît"

En journée, les pluies les plus intenses se sont abattues sur l'Hérault, notamment autour de Béziers, où "plus de 310 litres d'eau par mètre carré se sont abattus", selon le préfet Jacques Witkowski.

"Cela fait plusieurs années qu'on n'a pas vu un mouvement de pluie aussi large, qui concerne (une zone) de l'Espagne à la France, sur aussi peu de temps", a-t-il commenté.

Sous une pluie diluvienne et des vents violents, près de 1.000 personnes ont été évacuées dans ce département, sur des routes, chez elles, ou d'un camping pour la moitié d'entre elles. Les pompiers on procédé à 113 sauvetages, dont 38 par hélicoptère, et ont dû également mettre "en sécurité" une vingtaine de chevaux.