Une femme décède dans un avion, sa famille contrainte de rester à ses côtés tout le vol

Après plus de 15 ans de vie commune à Hong Kong, Helen et sa famille comptaient ouvrir un nouveau chapitre dans leur pays natal, au Royaume-Uni, où ils rentraient en avion pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19, rapporte The Guardian.

C'est lors de ce vol entre Hong Kong et le Royaume-Uni, vendredi 5 août, qu'Helen, sage-femme de profession, est décédée durant son sommeil.

8 heures de vol

Son mari ainsi que ses deux enfants ont été contraints de rester aux côtés de son corps inanimé, pendant plus de huit heures, en attendant que l'avion atterrisse d'urgence à Francfort, en Allemagne.

La dépouille de la mère a dû rester dans ce pays, tandis que son mari et ses deux enfants ont regagné leur domicile, au Royaume-Uni.

Une cagnotte a été ouverte en ligne pour aider sa famille à payer les frais funéraires et de rapatriement de sa dépouille. Le drame ayant ému le Royaume-Uni, plus de 23.000 euros ont déjà été récoltés.