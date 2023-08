Une femme agressée et volée sur une plage de Nice en pleine nuit: un jeune condamné à six mois de prison

La scène se déroule dans la nuit de mercredi à jeudi sur la plage des Ponchettes à Nice. Un groupe écoute de la musique. Il est 4h30 du matin et un premier individu tente de s’immiscer dans le groupe. Il embrasse de force Fernanda, poursuit avec des gestes déplacés sur la poitrine et les cuisses de sa victime.

L’un des amis de la victime s’interpose et le chasse. Deux autres inconnus prennent le relais et profitent de la confusion pour prendre la fuite avec le téléphone et le sac de la jeune fille.

Une interpellation cours Saleya

Si les voleurs restent introuvables, l’agresseur sexuel est interpellé peu après cours Saleya.

Jugé vendredi soir en comparution immédiate, Kamel Hamoud, 22 ans, avec l’aide d’une interprète en langue arabe, se défend: "Je lui ai roulé un joint à sa demande. Après la disparition de son téléphone, je l’ai accompagnée dans le Vieux Nice. Elle n’a jamais eu peur de moi."

Une version qui ne correspond pas, manifestement, au déroulement des faits rapporté par l’enquête. La victime, elle, n’est pas présente pour contredire le prévenu. Elle a envoyé un courrier pour se constituer partie civile et pour réclamer 2.500 euros en réparation de son préjudice moral. "Je ne comprends pas pourquoi elle demande des dommages et intérêts", intervient le jeune prévenu.

Interdit de séjour dans le département depuis 2022

La procureure Meggie Choutia insiste sur "les multiples alias utilisés par Kamel Hamoud", tantôt Libyen, tantôt Tunisien. "Et il nous demande de le croire sur parole!", s’étonne la magistrate. Déjà condamné pour vol en 2022, il était en plus interdit de séjour dans le département.

"Dans cette affaire d’agression sexuelle il est formellement désigné par la victime et un témoin", martèle la procureure. Dix mois de prison et cinq ans d’interdiction du territoire sont requis.

Me David Saïd, en défense, déplore que les enquêteurs se soient contentés de deux auditions: "Avait-on peur d’une version divergente". L’avocat s’étonne en relisant l’appel au 17: "La jeune fille ne dit pas on m’a agressé. Elle évoque le vol de son sac".

Le prévenu est condamné à six mois de prison

Finalement, le tribunal condamne le prévenu à six mois de prison, laissant le juge d’application des peines le soin d’écrouer ou non le jeune homme, par ailleurs interdit du territoire national pendant trois ans.