Une femme accuse l'écrivain Gabriel Matzneff de l'avoir violée enfant et demande à la justice de l'entendre

Une enquête pour viols sur mineur vise déjà à Paris Gabriel Matzneff: le parquet l'avait ouverte en janvier 2020 après la publication du livre "Le Consentement" de Vanessa Springora qui y décrit une relation sous emprise alors qu'elle avait 14 ans.

Dans ce cadre, les conseils de Bérénice*, fille adoptive d'un "ami intime" de Gabriel Matzneff, ont écrit le 10 octobre au parquet pour demander "l'audition-plainte" de leur cliente afin qu'elle soit entendue, porte plainte et fournisse les nouveaux éléments qu'ils ont pu recueillir en 18 mois de travail.

A ce jour, "le parquet n'a pas répondu", déplore Me Rodolphe Costantino, qui représente Bérénice avec Me Marie Grimaud.

Selon ce courrier, révélé par RMC et dont l'AFP a eu connaissance, Bérénice a pu, depuis l'installation de ses parents adoptifs en Ehpad en septembre 2020, retrouver de nombreux documents "dissimulés" à leur domicile: correspondances entre le père adoptif et Gabriel Matzneff, agendas personnels et professionnels...

Leur "découverte (...) l'a autorisée à mettre en mots des souvenirs et des vécus traumatiques jusque-là silencieusement bruyants", expliquent ses avocats.

Bérénice a aussi engagé "un dialogue avec son père adoptif", aujourd'hui décédé. Dans leurs échanges enregistrés, son père "témoigne et confesse de faits dont lui-même et certains de ses amis, dont Gabriel Matzneff, ont été les auteurs", affirme le courrier.

Bérénice dénonce des viols commis à Paris, dans un contexte de "cercles mondains et d'influence, au sein desquels quelques-uns de leurs membres partageaient une certaine idée de la pédophilie voire même en partageaient une certaine pratique", accuse le courrier.

Ces faits auraient été commis au domicile familial - l'ancien hôtel particulier de la Princesse de Salm - où Gabriel Matzneff était "très régulièrement reçu", dans un appartement rue de Varenne et dans une chambre de l'hôtel Pont Royal, dans le 7e arrondissement.

Si les faits reprochés sont a priori prescrits, Bérénice a aussi été "le témoin oculaire d'exactions sexuelles, de viols, commis par Gabriel Matzneff et d'autres sur trois enfants, eux aussi adoptés, par des familles du même milieu" et dont la prescription n'est pas encore établie, affirme à l'AFP Me Costantino.

Bérénice s'inquiète également que des enfants puissent encore être "en contact" avec Gabriel Matzneff, notamment un mineur de moins de quinze ans, dont le père est proche de l'écrivain.

Contacté, l'avocat de l'écrivain n'était pas joignable dans l'immédiat.