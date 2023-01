Une famille retrouvée inconsciente à Vence après une intoxication au monoxyde de carbone

Peu avant 23 heures, lundi soir, le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours a été alerté d'une supposée intoxication au monoxyde de carbone.

Lorsque les secours ont pénétré dans l'habitation située au chemin Saint-Donat à Vence, ils ont découvert deux adultes et deux adolescents inconscients. Les victimes ont rapidement été évacuées du logement et des soins de réanimation et d'oxygénation ont été prodigués.

L'intoxication au monoxyde de carbone a bien été confirmée et la chaudière mise en cause a immédiatement été arrêtée.

Les quatre victimes ont été transportées au centre hospitalier de Pasteur à Nice où elles ont été placées dans un caisson hyperbare pour les réoxygéner.