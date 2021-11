Une famille d'agriculteurs corses condamnée pour fraude aux aides européennes

Ils étaient jugés pour le détournement présumé d'environ 750.000 euros de subventions de janvier 2015 à avril 2019 à Lucciana, Piano et Corscia (Haute-Corse).

Ils étaient soupçonnés de frauder aux aides européennes à l'aide de trois exploitations fictives, respectivement gérées par une ancienne élue à la chambre d'agriculture, son mari, lui-même ancien dirigeant du syndicat agricole FDSEA, et leur fils, adossées à une exploitation réelle appartenant à un autre fils.

Un contrôle du 11 avril 2019 a permis de constater "l'absence ou la quasi absence des bovins" et "les pièces versées en procédure ne permettent pas d'étayer ou de vérifier la constitution réelle d'un troupeau", a déclaré le président du tribunal en rendant son jugement.

"L'activité économique est concentrée sur Don Louis Vallesi, exploitant agricole effectif" et "l'ensemble des indices permettent de considérer qu'une activité agricole a été scindée artificiellement et ou n'est pas réelle", a-t-il conclu.

Il a souligné que si elle était réelle, cette exploitation familiale constituerait "l'un des plus grands cheptels de Corse avec 242 vaches" et même "l'un des plus grands cheptels de France avec 384 vaches" puisqu'il faut "ajouter 142 vaches, physiquement présentes mais non répertoriées".

Le tribunal a reconnu coupable d'escroquerie la mère, Pascale Vallesi, le père Sauveur Vallesi, maire du petit village de Piano, et l'un de leurs fils Jean-Thomas et les a condamnés à 12 mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, aménagés en détention à domicile sous surveillance électronique.

Les parents ont été condamnés chacun à 10.000 euros d'amende et le fils à 5.000 euros.

A l'audience en juillet, le procureur Frédéric Metzger avait requis deux années de prison dont 18 mois avec sursis et des amendes de 75.000 euros pour la mère et 50.000 euros pour le père et le fils. Il avait également requis la confiscation des sommes saisies à hauteur de 750.000 euros.

La famille, soupçonnée de fausses attestations de paiement de loyer visant à percevoir une aide au logement, a été reconnue coupable "d'escroquerie aux aides au logement" et de "fausse délibération". Le père était poursuivi pour avoir rédigé un faux procès-verbal du conseil municipal octroyant une convention de pâturage de 31 hectares à son fils. Sur la délibération, cinq conseillers étaient inscrits, dont trois étaient des membres de la famille Vallesi.

Le fils à l'activité "réelle", Don Louis, a été relaxé pour les faits d'escroquerie à la Pac mais condamné pour le reste à deux mois d'emprisonnement avec sursis et deux séries d'amendes pour la détention de bovins non identifiés de façon conforme, soit un total de 4.950 euros.

Le tribunal lui a restitué, étant relaxé, la somme de 30.000 euros mais il a confirmé la confiscation des saisies ordonnées pour Jean-Thomas Vallesi (77.000 euros), Pascale Vallesi (197.000 euros), Sauveur Vallesi (138.780 euros), "ces sommes étant en deça des montants des aides perçues".

Les avocats de la défense avaient plaidé la relaxe. Me Jean-Paul Eon, avocat de Pascale Vallesi, a indiqué à l'AFP qu'un "appel était très probable".