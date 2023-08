Une explosion en République dominicaine fait au moins dix morts, 59 blessés et 11 disparus

L'explosion a secoué la zone commerçante de San Cristobal, capitale de la province du même nom, lundi vers 15H10 (19H10 GMT). Elle a provoqué un incendie, surmonté d'une gigantesque colonne de fumée.

Mardi après-midi, les pompiers étaient toujours à pied d’œuvre pour tenter de venir à bout de l'incendie, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Je tiens à exprimer mes sincères condoléances aux familles des dix personnes, hommes, femmes et enfants, qui ont trouvé la mort jusqu'à présent", a déclaré mardi le président dominicain Luis Abinader lors d'un déplacement dans la zone sinistrée.

Il a également fait état de onze personnes portées disparues et "quelque 37 personnes hospitalisées". Selon un bilan officiel, 59 personnes ont été blessées dans l'explosion.

Un premier bilan avait fait état de trois morts, dont un bébé de quatre mois, et 39 blessés.

"Nous faisons tout ce qui est humainement possible (...) pour enquêter sur la situation des onze personnes disparues", a assuré M. Abinader. "Une enquête sera menée pour déterminer l'origine et les causes de ce terrible accident".

L'onde de choc a ébranlé plusieurs bâtiments, dont une quincaillerie, une clinique vétérinaire et un édifice du ministère public. Pour le moment, il n'a pas été possible de déterminer où exactement l'explosion s'est produite. Plusieurs véhicules ont été réduits en cendres.

"Pas sur la liste"

Quelque 500 membres des forces de sécurité, de la protection civile et des services d'incendie ont été déployés dans la zone, a indiqué le gouvernement dominicain. Des unités canines sont utilisées dans les recherches de survivants sous les décombres des bâtiments détruits.

La presse locale fait état de blessés brûlés sur 30 à 40% du corps.

"Nous devons sauver les vies de ceux qui ont été touchés et blessés, et nous allons le faire sans aucune limite de ressources", a assuré le président Abinader.

Le maire de San Cristobal, José Montas, a indiqué au journal Listin Diario que les autorités espéraient "que dans les prochaines heures le feu soit complètement éteint, afin que tous les techniciens, les pompiers et les responsables puissent déterminer la raison ou la cause de l'explosion".

Dans les hôpitaux proches du lieu du sinistre, des dizaines de personnes se pressent à la recherche de proches qui auraient pu se trouver sur les lieux de l'explosion.

"Nous voulons savoir ce qui est arrivé à notre parent", a expliqué Daysi Rodriguez aux journalistes. "Il était supposé être ici, mais il n'apparaît pas sur la liste".

San Cristobal est la quatrième province la plus peuplée du pays avec près de 700.000 habitants, sur les dix millions que compte la République dominicaine qui partage avec Haïti l'île caribéenne d'Hispaniola. La ville de San Cristobal se trouve à moins de trente km de la capitale Saint-Domingue.