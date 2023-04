Une enseignante accusée d'avoir "twerké" en plein cours sur l'un de ses élèves au lycée

Twerk contre ses parties intimes, caresses au visage... une professeure du lycée Clément-Ader dans l'Essonne est accusée d'attouchements sexuels sur un élève.

Selon Le Figaro, l'enseignante aurait "coincé" en plein cours un adolescent de 16 ans contre une armoire de la salle de classe.

Elle se serait ensuite mise à "twerker" en se déhanchant contre les parties intimes de l'élève avant de caresser son visage.

La famille de cet ado a décidé de porter plainte contre cette enseignante d'une matière artistique pour "attouchements sexuels".

Toujours d'après Le Figaro, l'académie de Versailles a confirmé ces faits et a assuré que "les services départementaux et académiques sont très attentifs à cette situation. Le jeune garçon et sa famille ont été reçus par la proviseur du lycée".

Elle réplique avec une plainte pour "dénonciation calomnieuse"

De son côté, l'enseignante a répliqué immédiatement en portant plainte pour "dénonciation calomnieuse". D'après son témoignage, il s'agit d'une vengeance.

Elle estime que l'adolescent pourrait lui en vouloir d'avoir demandé un conseil de discipline contre un autre élève, récemment surpris avec une arme blanche dans son sac.

Elle continue pour le moment d'enseigner sa matière dans ce lycée de l'Essonne.