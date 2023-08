Une enfant de 2 ans sauvée de justesse de la noyade à Juan-les-Pins

C’est le deuxième enfant, en cette quatrième semaine d'août, qui risque la noyade sur une plage antiboise, cette fois au large de Juan-les-Pins.

Une petite fille de 2 ans a été secouru ce jeudi 24 août par les nageurs-sauveteurs sur la plage.

Heureusement, cette fois encore, l’histoire n’a pas d’issue dramatique.

La petite fille a été transportée en ambulance au centre hospitalier de La Fontonne, ses jours ne seraient pas en danger.

à lire aussi Sans brassards et loin de ses parents, un enfant de deux ans échappe de peu à la noyade sur une plage azuréenne

"Vraiment, faites attention"

Pour rappel, mardi 22 août, un petit garçon de 2 ans et demi se débattait dans 20 centimètres d’eau, au large de la plage d’Antibes-Les Pins. Non-équipée de brassards, il était surveillé… mais de loin.

"On fait beaucoup de prévention depuis une dizaine de jours, surtout sur le secteur de La Salis, parce qu’on voit de plus en plus d’enfants sans système de protection et pas surveillés. Ou de loin", explique le capitaine Delin, responsable du dispositif de surveillance des baignades.

Les sapeurs-pompiers appellent, à nouveau, à la vigilance. "Vraiment, faites attention », insiste le capitaine.