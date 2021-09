Une conductrice fonce délibérément dans deux terrasses et blesse six personnes à Fontainebleau

Samedi 18 septembre en fin d'après-midi, la conductrice d'un véhicule a "délibérément foncé sur deux terrasses en face du château de Fontainebleau, en Seine-et-Marne", rapporte France Info. D'après les informations du maire de la commune d'Île-de-France, Frédéric Valletoux, "six blessés légers sont à déplorer, dont trois ont été évacués vers l'hôpital".

Le maire est ensuite intervenu sur le réseau social Twitter, pressant les passants "d'éviter le secteur Poste/Carrousel en raison d’un accident survenu un peu plus tôt" et signalant qu'une "intervention de la police et des pompiers" était en cours.

La conductrice de la voiture aurait "délibérément foncé sur une terrasse, fait marche arrière, avant de précipiter sur une autre terrasse", a détaillé Frédéric Valletoux sur France Info. La femme a été interpellée rapidement, avant d'être évacuée vers un hôpital psychiatrique. Une enquête est en cours.