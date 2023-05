Une coach sportive retrouvée morte dans les Hautes-Pyrénées, son ex-conjoint pendu à ses côtés

La thèse du meurtre, suivi d'un suicide, est à ce stade privilégiée.

La fille d'Audrey Felice, 41 ans et coach sportive a donné l'alerte le samedi 13 mai en milieu de journée ne voyant pas sa mère rentrer du travail. C'est son ancien compagnon qui devait venir la récupérer ce jour-là. Le commissariat de Tarbes avait lancé un appel à témoins.

"Audrey est passionnée par son métier, elle est toujours souriante et pleine d'énergie. Il est impensable qu'elle puisse disparaître de son plein gré. Elle aime son travail et les gens. Elle a beaucoup d'amis et est très appréciée de tout le monde. Dès qu'il y a une animation, elle est volontaire. Et surtout, elle adore ses deux filles", indiquait un collègue à La Dépêche.

Au lendemain de sa disparition, les policiers ont découvert son corps, ainsi que celui de son ex-compagnon dans la commune de la Laloubère dans les Hautes-Pyrénées. Ce dernier était pendu à un arbre. Aucune information n'a pour l'heure été divulguée quant aux circonstances du décès de la quadragénaire.

Le couple s'était séparé il y a un mois et aucun signalement concernant des faits de violences conjugales n'avait été signalé. Cependant, l'ex-compagnon avait déjà été mis en cause dans une affaire d'assassinat.