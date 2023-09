Une Varoise ouvre un pot de sauce Barilla tout neuf... et y trouve un asticot

Voilà une rencontre dont cette Cavalairoise se serait bien passée: ce lundi 4 septembre, Isabelle N. est tombée nez à nez avec un asticot barbotant au milieu de la sauce tomate et de la viande hachée de la boite de bolognaise Barilla qu’elle venait tout juste d’ouvrir.

"J’ai bien entendu le 'clic' à l’ouverture, et la date de péremption était au 22 février 2025. Il y avait pourtant bien un asticot au-dessus de ma sauce."

"Ça m’a soulevé le cœur et j’ai immédiatement refermé le pot, sans même oser remuer le contenu pour savoir s’il y en avait d’autres à l’intérieur, assure-t-elle, photos à l’appui.

"Je dois avouer que je suis très déçue. D’origine italienne, j’affectionnais cette marque et avec les règles d’hygiène actuelles, cela ne devrait pas arriver, même si je sais que le risque zéro n’existe pas. C’est une très bonne marque, j’espère que cet événement leur permettra de se remettre en question."

Se renseigner, alerter

Malgré plusieurs tentatives pour joindre le service client Barilla au téléphone, Var-matin n’a pu obtenir de réponse de la part de l’entreprise agro-industrielle italienne concernant cette situation. Par ailleurs, il convient de noter qu’aucun rappel consommateur n’a pour l’heure été effectué sur ce produit, ni sur aucun autre de la même société.

Dans pareille situation, l’Institut national de la consommation conseille de vérifier si le produit est concerné par une telle procédure de rappel sur le site officiel rappel.conso.gouv.fr et de le rapporter en magasin, afin de procéder à un échange ou à un remboursement.

En l’absence de rappel déjà publié, il s’agit de contacter le fabricant et de prévenir les autorités via le site signal.conso.gouv.fr. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pourra, le cas échéant, prononcer son retrait.

Enfin, l’établissement public avertit sur l’importance de conserver un maximum de preuves: produit en l’état, photos, ticket de caisse, attestation de témoin (voisin par exemple). Si un préjudice physique (coupure, dent abîmée etc.) a été subi, faites établir un certificat médical par un professionnel de santé.