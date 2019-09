Une belle saisie de drogue opérée par la police municipale de Beausoleil

En patrouille dans les escaliers Grima, les agents de la police municipale ont déniché quelques barrettes dans les fourrés, sans doute abandonnées à la hâte par le ou les vendeurs alertés par la venue imminente des policiers.

En poursuivant leurs investigations, la patrouille a découvert le reste de la marchandise stockée dans un local technique à proximité et prête à la revente.

Aucun individu n'a cependant été appréhendé.

"On n'arrêtera pas le trafic de drogue mais on les harcèle, on les gêne en leur substituant de temps en temps de la marchandise, se satisfait Henri Novak, directeur de la police municipale de Beausoleil.

Le but est de restaurer la tranquillité au sein des quartiers et de lutter contre ce sentiment d'insécurité. Que les dealers n'occupent plus l'espace public. "