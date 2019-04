Une baleine entraînée comme espion? La Norvège soupçonne la Russie

Les pêcheurs de la petite ville de Inga ont observé le comportement étrange du beluga la semaine dernière alors que l'animal harcelait leurs bateaux.

>> RELIRE. VIDÉO. Un plongeur sud-africain se fait avaler par une baleine qui le recrache vivant

Sur le beluga, un harnais qui semblerait être utilisé pour y fixer caméra ou armes d'après les experts, et sur lequel était écrit "matériel de Saint-Pétersbourg".

Alerté par les pêcheurs, les experts de l'institut de recherche marine de Norvège pensent que les chances sont grandes pour que l'animal vienne de Russie.

"Nous savons qu'en Russie ils ont des baleines domestiques en captivité et que certaines d'entre elles ont apparemment été relâchées. Ensuite elles cherchent des bateaux", a livré Audun Rikardsen, professeur du département de biologie arctique et marine à l'université Arctique de Norvège à la chaîne NRK.

Des programmes similaires dans les années 80

Des scientifiques russes ont été contactés par leurs homologues norvégiens qui leur ont affirmé que l'animal ne venait pas d'un programme de recherche scientifique.

Les pistes mèneraient à la base de marine russe de Mourmansk qui n'est distante que de plusieurs centaines de kilomètres.

La Russie a déjà mené des programmes du genre dans les années 1980 dans le but d’entraîner des dauphins et des phoques à transporter des outils, et repérer des armes sous-marines.