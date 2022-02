Une bagarre éclate dans l'avion Paris-Cayenne, trois personnes placées en garde à vue à l'atterrissage

Une bagarre a éclaté entre passagers au cours du vol Paris Cayenne d'Air Caraîbes arrivé vendredi soir, et trois personnes ont été placées en garde à vue, a déclaré samedi le procureur de la République Samuel Finielz.

"On a trois personnes qui se sont livrées à des violences au cours de ce vol et il y a un certain nombre de vidéos de ces faits qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux", a-t-il poursuivi.

Sur Twitter, on voit certains passagers intervenir, d'autres se contentent de commenter.

"Ces comportements sont absolument inadmissibles et intolérables: ils mettent à la fois en cause la sécurité du vol (...) la sécurité des passagers et donc le parquet sera particulièrement ferme et intraitable sur la répression de ces types de comportement", a ajouté le procureur de la République.

"Les trois auteurs sont actuellement en garde à vue", a-t-il poursuivi, ajoutant que ces gardes à vue seraient prolongées en vue d'une présentation dimanche au parquet de Cayenne.

Les contrevenants encourent des peines de prison peuvent aller jusqu'à trois ans, a-t-il conclu.