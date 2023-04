Très vite, la chaîne des secours a été mobilisée pour lui porter secours.

Le groupe en milieu périlleux, le Smur, l’hélicoptère Dragon 06 et le service mobile d'urgence et de réanimation ont été dépêchés sur les lieux en plus de l'infirmier et l'ambulance des sapeurs pompiers. Le tout coordonné par le commandant des opérations de secours.

À leur arrivée, les secours ont procédé à la réanimation cardio ventilatoire de cette femme d'une cinquantaine d'années.

La victime a pu reprendre une activité cardiaque. Elle a été héliportée, médicalisée, dans un état grave, sur le centre hospitalier de Pasteur.