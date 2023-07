Un yacht de 55 mètres en difficulté sur la Côte d'Azur après la découverte d’une voie d’eau

Sapeurs-pompiers, douanes, SNSM: plusieurs acteurs du monde nautique sont intervenus en mer, jeudi en fin de soirée, au large de Beaulieu-sur-mer. Ils ont mis en sécurité un yacht de 55mètres qui présentait une voie d’eau, avec une vingtaine de passagers à bord. Pas de blessé à déplorer.

La scène se déroule à 23h, à six-cents mètres des rives berluganes. Une voie d’eau est constatée dans la cale de cette belle unité. Une section nautique spécialisée du SDIS 06 (service départemental d’incendie et de secours) intervient avec dix sapeurs-pompiers et quatre engins, aux côtés des douanes et de la SNSM (société nationale des sauveteurs en mer). Ils pompent l’eau avant de remorquer le navire vers le port de Monaco.