Un SDF qui voulait se réchauffer à l'origine du feu de forêt entre Nice et Colomars?

Selon les premiers éléments des forces de l’ordre, le feu aurait pris non loin d’une cabane en bois nichée au fond d’un chemin inaccessible en voiture. Un homme sans domicile fixe a été interpellé par les gendarmes juste après le départ de feu. Il aurait admis avoir élu domicile dans le cabanon et être à l’origine de l’incendie qui a embrasé le quartier niçois des Cappan tout près de la route de Colomars. L’individu avait froid et voulait, semble-t-il, se réchauffer. Le parquet de Nice confirme l’ouverture d’une enquête.

Cette construction sauvage, qui était entourée d’un monstrueux bric-à-brac, n’est pas partie en fumée. Une cabane "de luxe", grince un riverain. Une maisonnette en bois qui, surtout, souffle un autre habitant, "aurait dû être démolie depuis longtemps". C’est là que vivait l’homme suspecté d’être le meurtrier de deux autres sans-abri, le 30 novembre. Les deux corps sans vie avaient été retrouvés à une cinquantaine de mètres d’écart, un peu plus bas de ce sentier forestier situé à 200 mètres à vol d’oiseau de la RN 202.

"Ils auraient dû raser le cabanon"

Depuis quelques jours, les riverains s’étaient émus d’un individu aperçu près de la cabane en bois. Un homme grand, mince, barbu qui portait tout le temps une capuche sur la tête. "On avait tous des soupçons, on s’est dit que le cabanon était de nouveau squatté », grogne un habitant du chemin du Golfan. "Ils auraient dû la raser après ce qui s’était passé!", s’agace Pascal Dubreuil, le président du comité de quartier des Cappan.

Certains habitants ont même eu peur que ce soit l’auteur présumé du meurtre des deux sans-abri. « On a essayé de savoir s’il était en prison ou non, on n’a pas eu d’infos », confie un Colomarsois.

"Une nouvelle fois, un squat pourrait être à l’origine de l’incendie. L’enquête devra le déterminer", s’est de son côté ému Éric Ciotti.

Mohammad R., est toujours en détention provisoire. Le suspect du double meurtre, de nationalité iranienne, avait été repéré aux abords du village de Noël à Nice, le 4 décembre. Rue Saint-François-de-Paule, des policiers avaient dû faire usage de leur arme pour le neutraliser. Il était armé d’un couteau et d’une machette et il les menaçait. Il avait avoué en garde à vue "avoir eu une vive altercation avec les deux hommes retrouvés morts et nié avoir eu l’intention de les tuer".