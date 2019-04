Un salon de la sécurité privée au Grimaldi Forum

C’est un triste constat : la sécurité privée est un secteur qui se porte relativement bien. Malheureux parce que cela résulte d’une série de funestes événements, au premier rang desquels les multiples attentats perpétrés ces dernières années, le dernier en date ayant fait 50 victimes en Nouvelle-Zélande. « Le besoin croissant de sécurité des biens et des personnes et l’évolution des technologies numériques de sécurité conduisent à un très fort développement de la sécurité privée, parallèlement et en complément de la sécurité publique mise en œuvre par les États. Les menaces envers les propriétaires de biens professionnels et privés sont bien réelles et nombreuses », affirme Nicolas Hesse.

Lors d’une récente conférence de presse, le P.-D.G. d’Expo Monaco a annoncé la tenue du 10 au 12 avril d’un nouveau salon, en collaboration avec COGES, répondant au nom de Platinum Security Exhibition.

Drones, barrières intelligentes et panic room

Une première au Grimaldi Forum où une cinquantaine d’exposants (1) présenteront leurs dernières solutions et innovations pour protéger, pêle-mêle, les biens de luxe - une facette intéressante pour les acteurs de la Principauté - mais aussi les infrastructures de loisirs, les entreprises et grands groupes, ainsi que l’immatériel, en l’occurrence les communications ou protections bancaires. « On retrouvera plusieurs grands thèmes dans ce salon : la protection individuelle, le transport de VIP avec des voitures blindées, les détections périmétriques qu’elles soient visuelles, acoustiques ou laser, la protection anti explosif, le contrôle d’accès, les drones, la gestion de crise ou encore la géolocalisation », liste tous azimuts l’organisateur.

Ici et là, au gré des stands, les propriétaires de biens professionnels et les particuliers fortunés pourront y découvrir des drones d’interception, des barrières, portes et fenêtres intelligentes, des solutions nouvelles en termes de vidéoprotection. Sans oublier les panic room, ces fameuses pièces de survie, ou chambres de contrôle « intéressantes pour les bâtiments professionnels, privés ou les bateaux pour lutter contre la piraterie ». D’autres innovations seront présentées au salon comme la télécommunication sécurisée, l’identification biométrique ou le tracking de véhicule.

Une quinzaine de conférences

Autre volet de ce salon : un cycle de conférences pointues tenues par des spécialistes en la matière. « Il ne s’agit pas juste d’acheter des produits novateurs mais de comprendre pourquoi ils existent », poursuit Nicolas Hesse.

Bon nombre des thématiques abordées trouveront certainement un écho en Principauté : « Casinos et hôtels, la sécurité de sites sensibles », « la sécurité des ports », « Quels enjeux pour la sécurisation des bijouteries et joailleries », « la protection des œuvres d’art et biens culturels : enjeux de coopération et nouvelles technologies », « L’univers du luxe : quels besoins et quelles réponses face aux enjeux de sécurité et de sûreté ». D’autres discussions seront engagées comme la sécurité aéroportuaire face à la menace terroriste, le terrorisme comme nouveau risque pour les musées ou encore l’armement de la sécurité privée. Sans oublier la conférence centrée sur le territoire : « Les spécificités des besoins en sécurité à Monaco » qui, pour l’heure, est orpheline de speakers.