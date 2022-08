Un renard enragé attaque sauvagement une femme dans son propre jardin à New York

La scène, d'une violence stupéfiante, dure une trentaine de secondes, et l'animal s'enfuit seulement lorsqu'un voisin vient aider la victime.

La vidéo est effrayante. On voit un renard se faufiler dans le jardin d'une femme et l'attaquer sans raison apparente à plusieurs reprises, tandis qu'elle se débat ardemment.

Les images ont été capturées le 25 juillet par les caméras de surveillance et publiées sur Facebook par le mari de la femme agressée, avant d'être repartagées ce mardi 23 août sur Twitter par Ed Russo, météorologiste à CBS 21 News et cousin de la victime.

"C'était un animal magnifique et je ne voulais pas le blesser, mais malheureusement je n'avais pas d'autre choix que de me défendre, parce qu'il ne me lâchait pas", raconte-t-elle dans la vidéo, depuis supprimée, mais publiée par le Daily Mail.

Le renard avait la rage

Après une nouvelle attaque à Ithaca, dans l'Etat de New York aux Etats-Unis, le renard a été attrapé puis tué. Les analyses ont confirmé qu'il avait la rage. "Ma cousine va bien, elle s'est fait traiter immédiatement", a indiqué Ed Russo sur Twitter.

Le virus de la rage est présent dans la salive des animaux infectés. La période d'incubation dure de quelques jours à quelques mois et la maladie "infecte le système nerveux et affecte son fonctionnement", précise l'institut Pasteur.

Une fois les signes déclarés (difficulté à avaler, anxiété, agitation, spasmes involontaires...), l'évolution est le coma puis la mort "en quelques heures à quelques jours". "Hormis quelques cas décrits, l’issue est toujours fatale lorsque la maladie est déclarée."

En France en 2019, 3.625 personnes ont reçu un traitement contre la rage, consistant principalement à l'inoculation du vaccin. Dans le monde, 59.000 personnes décèdent chaque année de la rage, principalement en Asie et en Afrique.