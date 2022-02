Un policier insulte une femme victime d'agression sexuelle, le préfet demande sa suspension

"Grosse pute", "elle refuse la confront' (confrontation, ndlr) en plus, la pute", dans un message laissé par erreur sur le répondeur de la plaignante on entend un policier l'insulter à plusieurs reprises, selon un enregistrement dévoilé par Mediapart.

Tout commence dans la nuit du du 4 au 5 février, la jeune femme de 34 ans dépose plainte auprès de policiers du commissariat des 5e et 6e arrondissements de Paris pour "agression sexuelle en état d'ivresse", indique Mediapart.

Quelques heures plus tard, un autre policier de ce commissariat l'appelle et lui laisse un message vocal où il lui demande de venir compléter sa plainte. Croyant avoir raccroché, on entend le fonctionnaire plaisanter avec une de ses collègues: "je la rappellerai de toute façon parce que là, elle doit être en train de cuver !"

Il lit ensuite à haute voix un extrait de la plainte de la jeune femme. "Elle n'a pas de sens la plainte en fait", lance-t-il.

"Ah évidemment elle refuse la confrontation", poursuit-il. "C'est vraiment une pute. (...) Putain, elle refuse la confront' en plus la pute. Comme par hasard. En fait c'était juste pour lui casser les couilles, je suis sûr. (...) Putain, grosse pute", dit-il encore, avant que le combiné soit bien raccroché.

Condamnant des "propos inadmissibles", le préfet de police a indiqué avoir "immédiatement saisi l'IGPN", l'Inspection générale de la police nationale, et "demandé la suspension à titre conservatoire du fonctionnaire".

"Aucun comportement offensant ou injurieux ne sera toléré de la part d'un fonctionnaire de police, vis-à-vis d'une victime", ajoute la préfecture dans son communiqué, en rappelant son "plein engagement pour améliorer l'accueil et la prise en charge des victimes de violences conjugales et sexuelles" dans les commissariats.