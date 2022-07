Un père de famille arrêté en Afrique alors qu'il voulait vendre ses trois enfants albinos

Les trois enfants devaient être vendus pour ensuite être utilisés dans des pratiques de sorcellerie au Malawi pour une somme équivalente à 38.000 euros. Après l'appel anonyme, "nous avons enquêté et il a été possible de sauver les trois enfants, âgés de 9 à 16 ans, qui se trouvaient en captivité", a annoncé en conférence de presse le 25 juillet dernier, Feliciano da Câmara, le porte-parole local de la police.

Il a ajouté que le père et l'oncle, qui ont été arrêtés dans le nord-ouest du Mozambique, ont nié toute implication dans ce trafic présumé.

Fortune et santé

Les bambins atteints d'albinisme payent de leur vie des croyances diverses notamment dans les pays d'Afrique australe. Des parties de leur corps sont utilisées dans des rituels de sorcellerie pour apporter fortune et santé.

Le mois dernier au Malawi, un prêtre a été condamné à 30 ans de prison dans l'affaire d'un albinos tué et démembré. Au moins 40 meurtres et 145 agressions ont été signalés au cours de la vague de violences ciblées contre les personnes atteintes d'albinisme que connaît le pays depuis 2014.

L'albinisme est une maladie génétique caractérisée par une absence totale ou partielle de pigments dans la peau, les cheveux et les yeux.

Des milliers d'euros... pour un bras

Des guérisseurs, sorciers ou encore conseillés, appelés les "waganga", sont persuadés que les cheveux, les os, les organes génitaux et les pouces de ces derniers ont des pouvoirs spécifiques. Ils sont ensuite séchés et pilés. Certains les répandent par la suite en mer pour que la pêche soit plus fructueuse. Il se dit également qu'ils peuvent aider à trouver l'or et même faire gagner des voix lors d'une élection.

National Geographic rapporte qu'en Tanzanie une mixture à base de parties corporelles d'un albinos peut se vendre 100.000 shillings tanzaniens, soit près de 40 euros. Un bras, jusqu'à 4.000 euros.

Plusieurs ONG ont dénoncé ces pratiques et l'inaction des gouvernements.