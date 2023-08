"Un papa poule": qui était Jérôme, ce père de famille décédé au parc Wonderland ce week-end dans le Var?

Jérôme et l'une de ses filles se trouvaient sur la structure gonflable qui s'est envolée, dimanche 30 juillet, dans le parc de divertissement Wonderland à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans le Var.

Lui a perdu la vie, sa plus jeune fille âgée de 4 ans est toujours hospitalisée dans un état grave, selon les dernières informations. Ils ont été emportés et auraient fait une chute de plusieurs mètres.

"C'est devenu un frère"

Nos confrères de BFMTV sont allés à la rencontre d'anciens collègues de Jérôme, 35 ans, qui était ambulancier à Marseille.

Jonathan le côtoyait presque quotidiennement, à raison de 12 heures par jour: c'était son binôme depuis quatre ans.

"Des fois, il disait qu'on était frères parce que, lui et moi, on a les yeux bleus. Du coup, il faisait croire aux patients qu'on était frères", se remémore douloureusement Jonathan. "Au début c'était un ami de travail, après c'est devenu un ami et après c'est devenu un frère".

Jérôme s'était reconverti pour être au plus près de sa famille et de ses filles, qu'il chérissait. Auparavant, ce fan de l'OM et joueur de pétanque travaillait dans la restauration.

"Il était très famille, se souvient son collègue. Sa mère, sa sœur, il avait tout le monde au téléphone".

Un homme souriant, malgré un métier difficile, "tout le monde lui disait "comment tu fais, c'est pas possible"", renchérit Jonathan les larmes aux yeux. "C'était vraiment un bonheur d'aller au travail".

"Gentil avec tout le monde"

Un autre de ses collègues Jeannot, dépeint un"homme généreux". "Il était gentil avec tout le monde. Vraiment, ça me fait de la peine qu'il soit décédé à l'âge de 35 ans. Il voulait toujours faire plaisir. C'était un homme que je côtoyais beaucoup. Il nous montrait souvent les photos de ses enfants, parce que c'était un papa poule".

Une cagnotte a été lancée suite au décès de Jérôme, elle a déjà recueilli plus de 4.500 euros.

L'enquête pour homicide et blessures involontaires a été confiée à la gendarmerie de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.