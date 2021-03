"Un nuage noir, un voile sur les yeux": piégée par la "drogue du violeur", cette Varoise raconte son calvaire

"Je n’ai jamais baissé les bras, je vais me battre et je veux que la vérité éclate, clame Léna, des trémolos dans la voix. Je le fais pour moi, mais aussi et surtout pour celles qui auraient vécu le même traumatisme et qui hésitent à parler".

Son test positif dans la poche, elle est retournée au commissariat de police pour déposer plainte et livrer son témoignage. Glaçant.

La soirée du Nouvel an

"Je suis arrivée à une soirée chez des amis dans un appartement à Fréjus, vers 18 h. Nous étions six au total: un couple, trois autres personnes que je connais depuis des années et moi. Nous avons bu l’apéritif, et je sais qu’il y a eu changement de bouteille de rosé. J’ai bu trois ou quatre verres [le test urinaire effectué à l’hôpital a effectivement révélé la présence de 0, 76 g d’alcool par litre de sang], chose que je fais régulièrement le week-end. Ce soir-là, je devais faire le repas, tout allait bien. Soudain, en préparant une sauce, ma tête s’est mise à tourner, cela m’a fait comme un nuage noir, un voile sur les yeux, des étourdissements. J’étais comme "pétée" alors je suis allée m’asseoir à la table. Et ensuite, c’est le trou noir... Aux dires des autres convives, voilà ce qu’il se serait passé: j’aurais dit n’importe quoi à la fin du repas et me serais disputée avec eux. Je me serais levée de table avant de faire un malaise. J’aurais passé une heure sur le balcon et l’un des hommes aurait commencé à m’embrasser [...] Il m’aurait ensuite conduite dans sa chambre, m’allongeant sur le lit. En voyant cela, l’un des convives aurait mis les autres en garde, intervenant car il se passait quelque chose d’anormal. Après, je ne sais plus, toujours est-il que, vers 6 heures du matin, je me suis réveillée, en sursaut, dans le lit marital de cet homme qui avait le doigt dans ma bouche et me caressait le visage. J’ai fait cesser les gestes et demandé ce que je faisais ici. Je sais qu’il n’y a pas eu de rapports sexuels car j’étais habillée intégralement comme la veille au soir. Les autres m’ont ensuite dit: ‘‘Tu vois, tu as bu, tu es contente de ce que tu as fait’’. J’étais bizarre avec des sensations étranges, comme si j’avais été droguée...".

Le 1er janvier

"Le matin, quand j’ai évoqué le fait d’aller faire des tests à la recherche de drogues, mes ex-amis m’ont dit qu’on ne trouverait rien. Je suis donc allée au commissariat après avoir tenté, en vain, de faire une prise de sang à l’hôpital Bonnet. J’ai fait une main courante et on a effectué un test salivaire qui s’est avéré négatif. Malgré les recommandations qui m’avaient été faites, je suis retournée à l’hôpital qui ne voulait pas me faire de prise de sang, disant que l’on ne trouverait rien, alors que ça pétillait dans mon corps [la direction de l’hôpital n’a pas donné suite à notre sollicitation, NDLR]. À force d’insister, j’ai réussi à faire faire des analyses d’urine. 48 heures après, les résultats sont encore revenus négatifs".

Deux mois d’attente

"Durant une semaine après le réveillon, je n’étais pas bien, j’avais des montées de chaleur, j’ai fait trois crises de tachycardie. Surtout, je me sentais abusée, manipulée. C’est dingue d’avoir des trous noirs et de ne pas savoir. Mais je suis une battante, alors, sur les conseils d’une amie, j’ai demandé à l’hôpital de Fréjus d’envoyer mes tests urinaires au laboratoire d’addictologie de l’hôpital L’Archet à Nice. Après plusieurs relances, j’ai enfin eu les résultats, le 8 mars dernier. J’avais bien du GHB dans le sang ! Je ne suis pas une droguée, d’ailleurs les tests n’ont révélé aucune trace de drogues, à part le GHB".

Aller jusqu’au bout

"J’ai déposé une plainte contre mes anciens amis pour tentative de viol, administration de substance nuisible à mon insu et abus de confiance. Avec mon assurance "protection juridique", je compte bien aller au bout. Je pense surtout à ces femmes qui ont peut-être été abusées sexuellement et n’osent pas franchir le cap de l’action juridique".