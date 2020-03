Un nouveau procès Pastor sans Janowski, hospitalisé ?

Le procès des assassins de la milliardaire monégasque Hélène Pastor et de son chauffeur Mohamed Darwich devant la cour d’assises d’appel d’Aix-en-Provence est en suspens. Cinq accusés (dont trois ont été condamnés à la perpétuité) devaient comparaître à nouveau devant la justice hier pour le double assassinat survenu devant l’hôpital L’Archet de Nice le 6 mai 2014, mais les débats peinent à commencer.

Alors qu’un médecin expert avait estimé que Wojciech Janowski, 70 ans, ex-consul de Pologne à Monaco et gendre d’Hélène Pastor, était en état de comparaître, ce dernier, présenté comme le commanditaire des crimes, est hospitalisé à Marseille.

Son avocat, Me Jean-Jacques Campana, a demandé dès février un report du procès, estimant que son client, « soigné pour un cancer colorectal et qui avait été victime d’un AVC, est hémiplégique et a des difficultés à parler ».

Une coloscopie qui a eu lieu en 2017 n’a rien révélé : « Il n’y a pas eu d’AVC, il n’y a pas d’hémiplégie », a indiqué hier le président de la cour sur la base du rapport des experts qui avaient examiné Wojciech Janowski. Le magistrat a conclu qu’il pouvait comparaître durant la durée du procès, qui doit se dérouler jusqu’au 27 mars. L’avocat général Pierre Cortes, évoquant un « malade imaginaire », s’est prononcé contre un renvoi. Les avocats des parties civiles (Me Giacardi, Me Baucoux Me De Vita…) souhaitent que le procès ait lieu, s’appuyant sur la dernière expertise qui met en doute la réalité de l’accident vasculaire cérébral de Janowski, qui évoque désormais un infarctus.

Le président Jean-Luc Tournier a envoyé un huissier pour sommer l’accusé de comparaître, mais ce dernier a refusé. Un nouvel expert a été dépêché au chevet de Janowski. Il doit remettre son rapport au président aujourd’hui.

Le tireur jugé séparément

Autre contretemps : le co-accusé Samine Said Ahmed, 29 ans, considéré comme le tireur, a d’ores et déjà été dissocié, son avocat ayant un empêchement. Son procès pourrait intervenir en novembre prochain.

Wojciech Janowski a été condamné en première instance en octobre 2018 à la réclusion à perpétuité pour avoir commandité le meurtre de sa belle-mère et de son chauffeur, Mohamed Darwich, tous deux mortellement blessés par balles alors qu’ils sortaient d’un hôpital, à Nice, où Mme Pastor avait rendu visite à son fils Gildo. Les victimes étaient alors âgées de 77 et 63 ans.

Juste après le drame, Wojciech Janowski avait avoué en garde à vue être l’instigateur du guet-apens. Il s’était ensuite rétracté, niant toute implication, faisant valoir que ses aveux lui avaient été « extorqués » par les policiers.

Dans une volte-face de dernière minute, son avocat en première instance, Éric Dupond-Moretti avait concédé que son client était bel et bien le commanditaire de l’assassinat de Mme Pastor, mais pas de celui du chauffeur -- des propos de nouveau contestés neuf mois plus tard, par Wojciech Janowski, qui accusait Me Dupond-Moretti d’avoir plaidé coupable contre son gré.

Pour l’accusation, le mobile de Wojciech Janowski était avant tout l’argent : au bord du gouffre financier, il voulait s’approprier une partie de l’héritage de Mme Pastor.