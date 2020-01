Un Niçois se ravitaille en cannabis à Beausoleil et est arrêté à Monaco

Vingt ans à peine et le regard collé sur la résine de cannabis. Au point d’en avoir en permanence dans ses poches pour assurer une consommation régulière de deux à trois joints par jour ! Pour garantir ses fumettes successives, un jeune Niçois avait fait le déplacement à Beausoleil avec des copains, le 5 avril dernier, pour se ravitailler en shit.

Puis, vers 15 h 30, le groupe passait par le boulevard des Moulins pour badauder sur l’artère chic de Monte-Carlo. Mais tout détenteur de chanvre et autres drogues en Principauté s’expose à des risques et des sanctions…

« Êtes-vous un dealer ? »

Les trois individus, repérés par les veilleurs de sécurité rivés sur leurs écrans de contrôle, sont interpellés par les policiers. Toujours grâce à la vidéosurveillance, les fonctionnaires sont informés du geste d’un des trois : il vient de se débarrasser de sachets… C’est la raison pour laquelle il comparaît devant le tribunal correctionnel.

À l’audience, le président Jérôme Fougeras-Lavergnolle s’intéresse avant tout au jeune homme dont la consommation addictive a fini par le dépasser. « Vous étiez venus en train pour acheter des barrettes de cannabis, 4,74 g, et fumer à Monaco. Vous aviez de l’argent sur vous en coupures de 20 e et 10 e. Êtes-vous un dealer ? Avez-vous un emploi ? »

Quand on est consultant chez Pôle emploi, on s’intéresse à une activité indépendante. Ce statut permet juste d’être affilié aux organismes sociaux et de bénéficier de l’assurance chômage. Car le salaire dépasse rarement « les 500 e mensuels » pour le prévenu qui réfute la désignation « de dealer ». Alors, d’où vient l’argent ? Il lui a été refilé « par le paternel afin d’acheter de l’alcool ». Peut-être pour permuter les addictions ?

Le magistrat fait également un bref rappel d’un jour d’avril 2018. « Vous avez été mis en cause pour une affaire de vol au supermarché Casino. Pourquoi commettre à nouveau un délit ? » L’intéressé se confie à la barre. Presque une confession. « J’avais mal tourné à cause de mauvaises fréquentations. Aujourd’hui, je vous assure, je suis sur la bonne pente… »

Gros consommateur

Pourtant, d’après la procureure Alexia Brianti, « vous êtes défavorablement noté des services de police français. Vous avez été entendu six fois pour des affaires de stupéfiants, vols, violences… Aujourd’hui, Monsieur entend prendre le bon chemin. Or, à la vue du dossier, profil et comportements sont plus qu’inquiétants. Rien n’est rassurant pour son avenir ! Surtout quand on a une consommation quotidienne aussi élevée. Une amende de 600 e est supérieure à ses revenus. Mais il doit comprendre qu’il ne faut plus mettre le moindre centime dans la drogue. »

Les réquisitions sont ponctuées par la promesse d’une réponse plus sévère de la part du parquet général si le prévenu récidive après cet ultime avertissement.

Vol de Smarties

Dans sa plaidoirie, Me Jean-Yves Garino, du barreau de Nice, répond aux inquiétudes des magistrats. « À l’époque, mon client avait volé des Smarties. Aujourd’hui, il reconnaît les faits. Il n’a aucune condamnation sur son casier judiciaire. C’est à la suite d’une séparation de ses parents qu’il est entré en déshérence. Ce n’est pas facile quand on a un travail d’intérêt général pour s’intégrer avec un revenu moindre. Je m’en remets à votre sagesse pour le quantum. »

Le tribunal préférera l’option du ministère public, avec 600 e.