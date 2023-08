Un morceau de roche tombe sur une voiture: une station-essence de Cap-d’Ail fermée jusqu’à nouvel ordre

La chute de pierre n’a fait fort heureusement aucun blessé. Depuis mercredi matin, il ne vous est plus possible de faire le plein à la station-service TotalEnergies située sur la Moyenne corniche à Cap-d’Ail, à la sortie de Monaco.



Cette dernière est en effet fermée pour une durée jusqu’à ce jour indéterminée. Des grilles et de la rubalise indiquant l’inaccessibilité du site. En cause: la chute d’une pierre survenue ce mercredi 23 août et qui a fini sa course sur un véhicule. Elle a contraint l’enseigne à fermer les lieux et ce, jusqu’à ce que ce dernier soit sécurisé.

Proposition de sécurisation

Ce morceau de roche qui s’est décroché de la falaise, à proximité de la station ce matin-là a, après un ricochet, fini sa chute sur une voiture, côté chauffeur, stationnée à proximité de la station de lavage. Par chance, le conducteur se trouvait à la caisse au moment de la chute.

Le maire de la commune, Xavier Beck, aussitôt alerté, confirme les faits tout comme le voisinage tout proche. Décision a été prise de fermer sur-le-champ l’accès par mesure de sécurité. Le Sivom (Syndicat à vocation multiple) dont dépend la commune de Cap-d’Ail, qui a la compétence du confortement de la falaise à cet endroit, a été saisi.

Aujourd’hui, l’heure est à l’expertise et à l’étude. Cette dernière, menée par le Sivom, doit déterminer l’état actuel de la falaise, mais également d’où est partie la pierre et procéder à la purge de tous les blocs de pierre qui présentent un risque.

Un long travail d’expertise

Un travail qui s’annonce long et fastidieux. La sécheresse comme origine du décrochement de la pierre doit également être confirmée et reste la piste privilégiée. La montagne réagissant en effet à la canicule comme un humain, "il existe une sorte de souffrance dans la pierre et la sécheresse actuelle provoque de nombreuses chutes de pierre et de roche", notent de nombreux experts et autorités en France.

TotalEnergies aurait aussi présenté un dossier en mairie dans l’intention de sécuriser la station-service en proposant la pose de filets ainsi qu’une sécurisation des abords du site à proximité de la falaise en réalisant des ouvrages de protection. Cette démarche doit encore être validée.