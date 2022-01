Un militaire varois tué dans une attaque au mortier au Mali

Un militaire du 54e régiment d'artillerie d'Hyères a été tué samedi 22 janvier dans l'après-midi au Mali, a annoncé l'Elysée ce dimanche matin.

Le brigadier Alexandre Martin a été tué à Gao lors d’une attaque au mortier du camp militaire de Barkhane, indique un communiqué de la présidence dans lequel le chef de l'Etat fait part de sa "très vive émotion".

"Il salue avec respect la mémoire de ce soldat, mort pour la France dans l’accomplissement de sa mission" et "s’associe à la douleur de sa famille, de ses proches et de ses frères d’armes. Il les assure de la reconnaissance et de la solidarité de la Nation", indique également le communiqué.

"Le Président de la République salue le courage des militaires engagés au Sahel et leur exprime sa totale confiance. Il confirme la détermination de la France à poursuivre la lutte contre le terrorisme dans la région, aux côtés de ses partenaires", est-il encore écrit.