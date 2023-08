Un médecin octogénaire violemment agressé lors d'une visite à domicile à Nice

A 80 ans, malgré un pansement à la pommette et un autre au poignet droit, le docteur Jean-Yves Ollivier, médecin généraliste, reçoit comme à son habitude, ce jeudi 10 août, ses patients dans son cabinet du quartier de Carras, à Nice.

Pourtant, il confie avoir passé une mauvaise nuit... après la violente agression qu’il a subie mercredi après-midi. "Je suis installé ici depuis 1972. Je n’ai jamais eu de problème, sauf une fois où un patient toxicomane ne voulait pas partir tant qu’il n’avait pas eu son ordonnance. J’avais dû appeler la police."

"Hier, j’ai été tellement surpris par la violence de ce Monsieur que je n’ai même pas eu le temps d’esquiver."

"Métier passion"

Si, chaque matin, Jean-Yves Ollivier exerce à son cabinet son "métier passion", comme il le qualifie il consacre ses après-midi aux visites à domicile. Il se rend chez ses patients, mais également chez des salariés déclarés en arrêt de travail, afin d’émettre un avis sur leur situation. La société qui le mandate travaille pour la Sécurité sociale.

C’est dans le cadre d’un contrôle que la scène a dégénéré. "Très souvent, je trouve porte close, alors que les salariés sont censés être malades à leur domicile. Cette fois, la personne - un homme de 45 ans qui travaille dans le bâtiment — était dans son appartement. Il m’a d’abord empêché d’entrer chez lui et a commencé à m’insulter me traitant de 'voleur', de 'mafieux'.

"J’ai commencé à entamer le dialogue et il m’a expliqué qu’il était en conflit avec son employeur, qu’il manquait du matériel, etc. Je lui ai précisé que, selon moi, l’arrêt de travail était injustifié et je lui ai demandé de signer un papier. Il s’est alors mis en fureur et m’a frappé."

Un passant s’est interposé

Le Dr Ollivier raconte sa mésaventure, encore sidéré par le déchaînement de coups qu’il a reçus. "Heureusement, le logement était situé en rez-de-chaussée. J’ai pu fuir, alors qu’il me poursuivait tout en me frappant. J’ai cru qu’il allait me tuer. Par chance, un passant costaud s’est interposé."

Le médecin est allé déposer plainte mercredi soir. Il a dû recevoir sept points de suture au visage. Il a également informé l’Ordre des Médecins.

Le Dr Ollivier, qui se décrit comme "un humaniste", "pacifiste", n’a qu’une hâte: retourner randonner en montagne, son autre passion, "pour me réconcilier avec la vie".

"La Nature, elle, me fait du bien", précise-t-il, dans un sourire, entre deux rendez-vous, sans songer une seconde à prendre sa retraite.