Un légionnaire de Carpiagne, passeur de migrants, condamné par la justice

Est-ce la torpeur estivale ou le profil inhabituel de Hafedh, un brigadier de la Légion étrangère de Carpiagne (13) qui lui ont évité les affres de la prison? L’homme, âgé de 28 ans, était poursuivi ce mardi 16 août à Nice en correctionnelle pour avoir transporté deux Syriens et deux Egyptiens sans-papiers entre l’Italie et La Turbie.

Le militaire a été reconnu coupable d’aide à l’entrée irrégulière d’étrangers en France. Il a été condamné à dix mois de prison à effectuer sous le régime d’un bracelet électronique. Il est interdit de séjour dans les Alpes-Maritimes.

Sa voiture, une Mercedes, a été confisquée. "Une peine particulièrement clémente", commente la présidente Marion Menot en annonçant la sentence lors d’une audience de comparutions immédiates.

Sans doute pas à son coup d’essai

Difficile de comprendre pourquoi cet informaticien, qui se dit en difficulté financière depuis son arrêt maladie, a choisi d’exploiter la détresse de candidats à l’exil. Interpellé par des CRS puis incarcéré dimanche 14 août, inconnu de la justice, le passeur n’en était sans doute pas à son coup d’essai. Son téléphone portable garde en mémoire un nombre incessant de passages de frontières effectués en juin et en août. Ses derniers passagers expliquent avoir versé chacun 200 euros. Le suspect conteste, évoque 50 euros par personne.

"Je suis tombé en dépression après un stage commando. Après trois mois de solde, je ne percevais plus rien et j’avais des crédits à rembourser", tente de se justifier Hafedh, originaire de Tunisie. Engagé dans l’armée en 2019 pour un contrat de cinq ans, titulaire d’un master, sa voie semblait toute tracée. Le procureur Sébastien Eskandar avoue son incompréhension devant le comportement du prévenu.

Le magistrat requiert une peine inhabituelle: six mois aménageables. Une mansuétude dont les passeurs bénéficient rarement puisque la plupart sont incarcérés pour au minimum huit mois, voire plusieurs années qu’ils sont les maillons d’un réseau international. Me Florian Rugo, en défense, espérait un peine avec sursis pour son client au regard de son insertion professionnelle et de son absence d’antécédents judiciaires. L’avocat aura au moins la satisfaction d’avoir obtenu la remise en liberté dès mardi soir du militaire.