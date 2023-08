Un azuréen dépose plainte pour violences policières, alors qu'il est lui même poursuivi par les policiers pour avoir eu à un comportement violent

Un peu plus de 20 secondes de vidéo. Le 22 juin, un peu après minuit, avenue de la Californie à Nice. Un homme est à terre, menotté, entouré de trois policiers nationaux. Sur l’extrait, il est calme. L’un des trois agents de police passe sa matraque sous l’aisselle de l’individu, le soulève, le projette contre le bitume. À deux reprises. Dans la foulée, l’interpellé essuie une balayette et rebondit sur un mur. Le policier le saisit par le cou, toujours matraque en mains.

Mais, dans cet enregistrement, on ne voit ni ce qui s’est passé avant. Ni après...

Une dispute avec sa compagne?

Étienne R., 39 ans, est placé en garde à vue et présenté au parquet, le 23 juin. Il est ressorti libre sous contrôle judiciaire. Il nie farouchement les faits: "Violences sans incapacité sur sa compagne, le 22 juin", mais aussi le 13 mai. Il est également sous le coup de deux autres chefs d’accusation: "Violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail" sur l’un des policiers et "atteinte à la dignité ou respect dû à leur fonction en proférant des paroles et menaces" à l’encontre, cette fois, des trois policiers. Il est renvoyé en correctionnelle le 6 septembre.

Le 24 juin, il fait constater ses blessures à Arnault Tzanck et obtient un arrêt de travail initial de 10 jours. Cet habitant de Saint-Laurent-du-Var fait un signalement à l’IGPN et dépose plainte au commissariat de Cagnes, pour " violences commises par personnes dépositaires de l’autorité publique".

Mais que s’est-il passé réellement passé?

Selon la version qu’Étienne R. a livrée dans sa plainte, il venait de fêter son anniversaire dans un restaurant de plage et sa compagne a refusé de le ramener en voiture. Ils se sont disputés. Étienne R. pense que la jeune femme a, alors, appelé la police nationale. Près d’un parking de la Californie, il insistait pour qu’elle le ramène chez lui, lorsque trois policiers sont arrivés. "Ils sont venus vers moi, j’ai levé les bras et j’entendais que les policiers criaient. (...) Je me suis fait balayer, ils m’ont gazé à 50cm du visage", écrit-il dans sa plainte. La suite est sur la vidéo. Mais, d’après Étienne R., cela ne s’arrête pas là. "Dans la voiture, j’étais énervé, je bougeais beaucoup. (...) J’ai dû insulter les policiers. Celui qui avait commis les violences sur moi s’est assis sur mon épaule pendant le trajet et m’a mis un coup de poing à l’arcade. Il m’écrasait, je n’arrivais plus à respirer (...)", poursuit-il face au fonctionnaire du commissariat.

"Je ne les ai pas touchés"

Il maintient qu’il n’a pas touché sa compagne le 22 juin. Pour le 13 mai, il reconnaît une altercation, mais elle n’avait pas déposé plainte, jure-t-il, " elle a dû le faire le 22 juin". "C’est elle qui m’avait frappé et mordu, je l’avais plaquée contre le canapé pour qu’elle arrête, elle avait eu un bleu". Idem pour les policiers. "Je ne les ai pas touchés, insultés oui, mais après avoir été violenté", jure le plaignant-poursuivi qui espère que les images caméras de vidéosurveillance de la voie publique seront exploitables. Une source policière indique: "L’individu semblait alcoolisé. Et deux collègues ont été blessés."

La DDSP, contactée à de nombreuses reprises, n’a jamais donné suite à nos sollicitations.

Le procureur de la République de Grasse, Damien Savarzeix confirmait juste après les faits: " Le dossier a été adressé au parquet. Il est en cours de traitement". Il a depuis été transmis au parquet de Nice, où se sont déroulés les faits présumés.