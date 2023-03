Un journaliste jugé en septembre pour avoir lancé un pavé contre la permanence d'Eric Ciotti à Nice

Les dégradations ont été commises dans la nuit du 18 au 19 mars. Un slogan "Le pavé ou la motion" avait également été inscrit à la peinture sur la vitrine des bureaux, situé quai des Deux-Emmanuel, au port de Nice. Le prévenu a demandé un délai pour préparer sa défense. Le fond du dossier n'a donc pas été examiné. Seul un débat sur sa remise en liberté ou son placement en détention provisoire s'est déroulé.

Le procureur a souligné le flou autour de l'adresse d'Edwin (ce qui a empêché toute perquisition) et de sa situation professionnelle et a demandé que le suspect soit incarcéré. "Monsieur, vous vous présentez comme journaliste mais votre carte de presse a expiré depuis plus d'un an." Le procureur redoute aussi des concertations avec les autres protagonistes qui restent à identifier.



Me Laure Pons s'insurge contre cette demande de placement en détention, surprise par le choix d'une comparution immédiate. "Une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité" lui paraissait plus adapté à cette affaire de dégradations. "C'est un jet de pavé, un geste symbolique, idiot certes, mais un acte politique", plaide l'avocate niçoise.

Militant anarcho-libertaire

"Est-ce parce qu'il s'agit de la permanence de M. Ciotti que l'on a droit à une réponse répressive renforcée ?" Me Pons rappelle que "ce n'est pas parce qu'on est militant qu'on est délinquant." Edwin a reconnu les faits et se présente comme militant anarcho-libertaire. Son avocate suggère un contrôle judiciaire avec, par exemple, une obligation de pointage pendant les manifestations.



Finalement, Edwin sera jugé le 26 septembre. En attendant, il a été placé sous contrôle judiciaire par le tribunal avec l'interdiction de contacter la victime et se rendre sur les lieux de l'infraction. Chaque semaine, il devra pointer à Auvare.