Un jeune motard se tue dans un accident à Grasse, sa passagère grièvement blessée

Sa passagère, une jeune femme de 23 ans, lutte actuellement pour sa vie. Elle a été médicalisée sur place et transportée par l'hélicoptère du SAMU en direction de Nice.



Les deux Grassois étaient sur un deux-roues et circulaient route de la Paoute lorsque l'accident s'est produit à hauteur du numéro 100, pour des raisons que l'enquête menée par le commissariat de Grasse devra expliquer.



Les pompiers et la police municipale, ainsi que le maire de Grasse, sont également sur place.