Un jeune italien, suprémaciste blanc et soupçonné de terrorisme arrêté en Ligurie

Il a ainsi collaboré à la rédaction et à la diffusion sur internet de documents d'inspiration néo-nazie et antisémite, qui invitent ouvertement à la révolution violente contre "l'Etat contrôlé par les sionistes" et à l'élimination physique des juifs.

Le suspect, dont l'action "s'inspire du groupe suprémaciste américain AtomWaffen Division et des Waffen-SS nazis", a aussi participé à des groupes de discussion ayant pour but de faire de la propagande et d'inciter à la violence.

Objectifs affichés: commettre des actions terroristes violentes

Parmi les objectifs affichés figuraient des actions terroristes d'inspiration suprémaciste, comme celles d'Utoya en Norvège en 2011 et de Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2019.