Un jeune interpellé à Beausoleil après avoir porté un coup de couteau à un ado

Un mauvais regard, un mot de travers... Il n’en fallait pas plus pour déclencher une rixe. Samedi 3 juillet, vers une heure du matin, une bagarre impliquant une dizaine de jeunes a éclaté rue de Bréa, dans le Vieux-Menton. Un mineur de 16 ans a reçu un coup de couteau dans le dos et a été transporté à l’hôpital Lenval, à Nice, sans que son pronostic vital ne soit engagé.

Selon la police nationale, les ados sont originaires de Menton et Beausoleil... et défavorablement connus des services de police.

L’auteur des faits a ainsi pu être rapidement identifié. Âgé de 16 ans et sans domicile stable, il a été interpellé ce lundi, en fin d’après-midi, par la police municipale de Beausoleil.

Le mineur a été placé en garde à vue. Il sera déféré au tribunal et présenté à un juge pour enfants au plus tard ce mercredi, en vue de l’ouverture d’une information judiciaire pour tentative d’homicide volontaire et violence avec armes.