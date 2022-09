Un invité tire en l'air, la police intervient et se retrouve encerclée par la foule: le mariage dégénère à Marseille

C'est une bien mauvaise idée qu'a eue cet invité. D'abord parce que c'est interdit, mais aussi parce que le mariage était placé sous étroite surveillance.

Il était vers 13h45 samedi après-midi, rapporte nos confrères de La Provence, lorsque l'un des convives d'un mariage a fait usage de son arme. Le cortège était alors en train de se former à proximité du quartier de Frais-Vallon à Marseille.

L'invité a tiré plusieurs fois en l'air, sans se douter que non loin d'eux, des agents de la Bac Nord surveillaient les festivités. Les agents n'ont pas mis longtemps à interpeller le tireur et saisir son arme, un pistolet 9mm de type Beretta, chargé à blanc.

Mais l'intervention ne s'est pas passée dans le plus grand des calmes. Les fonctionnaires se sont retrouvés encerclés par d'autres invités. Ils ont dû faire appel à des renforts et aussi utiliser du gaz lacrymogène pour tenter de disperser la foule et ainsi s'extraire, avec leur suspect.

Un autre invité interpellé

Quelques minutes plus tard, l'équipage arrive sur les lieux et l'un des policiers reconnaît, parmi les convives, un individu faisant l'objet d'une fiche de recherche.

Il a alors été menotté à son tour et s'est fait embarquer par les forces de l'ordre. Les deux convives n'ont pas pu participer au reste de la fête et ont été placés en garde à vue.