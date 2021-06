Un "individu potentiellement menaçant" interpellé à bord du train Marseille-Nice

Leur train avait lui aussi été longuement bloqué avant son arrivée dans la cité phocéenne, a précisé cet employé SNCF.

Avant le point presse des autorités, Malo, étudiant de 22 ans, passager d'un autre train en provenance de Montpellier, avait expliqué à l'AFP avoir été informé "qu'il y avait deux énergumènes qui ont tenté une tentative d'attentat".

M. Ribes n'a pas fait de commentaire sur la présence d'une deuxième personne, précisant qu'"on est au début de l'enquête".

La gare Saint-Charles a été finalement bloquée plus d'une heure, entre 20H00 et 22H00 et un "dispositif policier conséquent" déployé selon la préfète de police avec notamment deux compagnies de CRS en renfort.

Au total, entre 400 et 500 passagers à bord de différents trains ont été impactés par cet incident, selon Cyrille Durand, porte-parole de SNCF Voyageurs.

Le trafic a été interrompu "pendant plusieurs heures" selon Mme Camilleri qui a précisé que 250 passagers se trouvaient à bord de ce TGV en provenance de Nancy. A Marseille, les passagers à destination de Nice ont été transférés dans des autocars.