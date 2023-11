Un incendie s'est déclaré dans la salle de machines d'un yacht amarré au port Canto ce samedi matin vers 11 heures.

Les pompiers sont pour l'heure toujours en intervention. Ces derniers sont arrivés nombreux sur place lorsque l'alerte a été donnée.

Les yachts situés à proximité du sinistre ont été écartés par sécurité et les secouristes sont en train de vider les cuves de l'embarcation.

Beaucoup de monde sur place en hommes et véhicules. Également les polices municipale et nationale, les services portuaires et municipaux. Les missions de reconnaissances, relevés d'explosimétrie et de ventilation se poursuivent.

L'origine de l'incendie reste à déterminer, le feu aurait pris au niveau des batteries.

Pas de blessés signalés.