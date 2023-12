Il était aux alentours de 13 heures ce samedi 2 décembre quand une épaisse fumée noire est sortie du balcon du deuxième étage d’un immeuble neuf au 23, rue du Docteur-Fighiera, à Saint-Jean-d’Angely, près de la place Saint-Roch à Nice.

Vingt-trois sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur l’incendie de cet appartement.

Les causes encore inconnues

Six engins étaient sur place pour circonscrire le périmètre de sécurité et intervenir sur le feu. Les causes du sinistre et les victimes éventuelles sont pour l’heure inconnues.