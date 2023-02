Un important dispositif policier déployé à Monaco après la découverte d'une femme blessée dans la rue

Ce mercredi matin, au cœur du quartier Plati à Monaco, des policiers lourdement armés de la Sûreté publique ont investi un appartement de la résidence domaniale "Soleil du Midi". Quelques heures plus tôt, non loin de là, une Beausoleilloise de 34 ans avait été retrouvée désorientée et blessée.