Un immeuble évacué dans le Var après la découverte d'un serpent des blés

Il était 19h30, ce vendredi 31 mars, lorsque le dispositif Jurassik-Var, spécialisé dans l'élevage amateur d'ophidiens - relatif aux serpents-et qui œuvre en collaboration avec SOS Serpent 83, la Station d'Observation et de Protection des Tortues et de leurs Milieux (SOPTOM) et l'association S'PECE est intervenu pour une de ses premières missions de 2023.

La structure a en effet été contactée par la police municipale de Vidauban pour récupérer un serpent des blés , animal exotique originaire d'Amérique du nord, qui errait dans un immeuble.

Si l'espèce est inoffensive, se retrouver nez à nez avec un serpent est souvent source de stress et d'inquiétude.

Une couleuvre de 55 cm

Par précaution, et n'ayant pas plus d'informations sur l'animal, la police municipale a fait évacuer l'immeuble de ses habitants.

Capturer avec un filet de Police " pour attraper le malfrats ", comme l'indique le post Facebook du dispositif varois, le "monstre" a ensuite été déposé dans un double sac poubelle attaché.

à lire aussi Un serpent d’1m30 découvert dans un commerce du centre-ville de Draguignan

C'est ainsi que le serpent, une espèce de la famille des Colubridae de couleur orange qui mesure environ 55 cm a été livré au responsable de Jurassik-Var, Christian Poisson.

Une action que ce dernier n'a d'ailleurs pas hésité à saluer:

" Au final , c'était juste une petite gutt juvénile... Trés bonne réaction de la police municipale de Vidauban, que j'espère pouvoir bientôt sensibiliser pour leurs futures interventions "

Développer la curiosité naturaliste des particuliers

Le serpent, une femelle, a été récupérée par le bénévole de Jurassik-Var, elle a été réhydratée et nourrie avec une souris dès le lendemain pour reprendre des forces.

Bénévole au sein de la structure SOS Serpent 83, Olivia Delorme apporte son éclairage:

" Ces serpents sont vendus en animalerie, ils sont autorisés à la vente avec certificat à l'appui" explique-t-elle. Parmi les hypothèses évoquées par la bénévole expliquant cette divagation, il se pourrait que l'animal récupéré vendredi à Vidauban se soit échappé de son terrarium, ou ait été abandonné par ses propriétaires notamment en raison de la hausse du coût de l'énergie (nécessaire à chauffer son terrarium).

" Les serpents sauvages et autochtones du Var sont inoffensif. Il faut déstigmatiser la vision portée sur les serpents et cette mauvaise réputation basée sur des préjugés et manquement de connaissance"

Elle rappelle que les structures sont présentes pour " éclairer certain esprits, développer la curiosité naturaliste des particuliers en partageant avec le dispositifs des clichés d'espèces rencontrées lors de balades ou autres... "

Pour rappel , en juillet 2021, un serpent d'1,30 mètres avait été découvert dans un commerce du centre-ville de Draguignan.



Plus d’infos sur :

Page Facebook SOS Serpent 83

Adresse mail : sos.serpents83@gmail.com

Page Facebook SOPTOM

Page Facebook Association S’PECE

Page Facebook JURASSIK VAR