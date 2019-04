Un humoriste britannique meurt en plein spectacle, son public croit à une blague et continue de rire

Cet humoriste âgé de 60 ans, est mort jeudi d’une crise cardiaque en plein one-man show, dans une salle près d’Oxford, en Angleterre, raconte The Times.

Quelques minutes plus tôt, cette figure de la scène comique britannique plaisantait précisément au sujet d’un possible AVC: "Imaginez, vous vous réveillez et vous parlez gallois".

Quand il s’est écroulé, le public a donc crû à une blague. "Ce n’est qu’après cinq minutes qu’un de ses assistants est monté sur scène pour découvrir que le comique avait arrêté de respirer", écrit le média britannique.

"Nous pensions que cela faisait partie du spectacle. On s’est senti très mal après ça. On est juste resté assis pendant cinq minutes, à le regarder et à se moquer de lui", a raconté l’un des spectateurs. Ian Cognito, de son vrai nom Paul Barbieri, a été déclaré mort peu après l’arrivée des secours.