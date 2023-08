Un homme tué dimanche après une agression à Rennes

Dimanche, vers 6H00, "la police était requise pour se rendre au 30 rue du Bourbonnais à Rennes, un homme ayant appelé le 17 en indiquant qu’il avait tué un proche", a déclaré Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes, confirmant une information des médias locaux.

"Arrivés sur les lieux dans les parties communes de l’immeuble, ils (les policiers) constataient en effet la présence d’un homme, né en 1970, ensanglanté qui ne pouvait être ranimé. Il présentait une plaie importante au cou", a ajouté le magistrat.

Un magistrat du parquet de Rennes s'est rendu sur les lieux du drame et a saisi la sûreté départementale d'une enquête criminelle pour homicide volontaire. Deux hommes, dont le requérant, nés en 1966 et 1971, ont été interpellées et placés en garde à vue, selon la même source.

"Les circonstances et le motif de ces faits ne sont pour l’heure pas établis", a précisé M. Astruc, ajoutant qu'une autopsie devait être réalisée.