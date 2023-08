Un homme se tue dans un accident de trottinette à Fréjus

L’accident s’est déroulé au croisement de la RD 37 et de l’avenue du général Norbert Riera. L'homme de 37 ans a chuté seul, aucun autre véhicule n'est impliqué. Le choc a été violent et l’homme (qui ne portait pas de casque) était inconscient à l’arrivée des secours. Son état a tout de suite été jugé grave.

Il a finalement été déclaré décédé, peu de temps après. La police a dû couper la circulation afin de procéder aux constatations et aux relevés de traces dans le but de déterminer les circonstances et les causes de l’accident. La circulation doit être rétablie au terme de ces constatations. Sur place, le Sdis 83 a dépêché une ambulance et un véhicule de commandement.

Le Smur, une ambulance et l’hélicoptère du Samu ont également été déployés.