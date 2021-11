Un homme meurt dans l’incendie de son studio près de Saint-Tropez

Il était sept heures lorsque les voisins ont été alertés par des fumées et ont appelé les secours. Arrivés sur place les sapeurs-pompiers n’ont pu que circonscrire l’incendie et ont trouvé la personne calcinée.



Par sécurité une quinzaine de personnes, les voisins du Mas De Saint-Lazare, au Plan-de-la-Tour, ont été évacués. Les circonstances de l’incendie n’ont pas encore été déterminées et les hommes du Tic étaient attendus pour déterminer les circonstances du sinistre.

Sur place le maire du Plan-de-la-Tour, Laurent Giubergia n’a pu que déplorer le drame et a souligné que l’homme, un ressortissant belge de 73 ans, était suivi par les services sociaux du CCAS.