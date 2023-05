Un homme gravement blessé dans l'Essonne: son ex-compagne et son nouveau conjoint suspectés d'avoir voulu l'assassiner

A la demande du parquet d’Évry, une information judiciaire a été ouverte à l’encontre d’un homme de 27 ans et de sa compagne, âgée de 24 ans. Tous deux, sont soupçonnés d'avoir voulu tuer l'ex-conjoint de cette dernière.

Les faits se sont produits dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 avril à Grigny dans l'Essonne.

D'après les premiers éléments révélés par nos confrères du Parisien, la victime a été prise en charge par les secours alors qu'elle souffrait de "plaies au visage, au thorax, à l'œil, au cou et à la main". Elles auraient subi de nombreuses opérations et hier, lundi 1er mai, ses jours n'étaient plus comptés.

Guet-apens?

"La victime avait rendez-vous avec son ex-concubine dans le quartier de Grigny, a déclaré le parquet d’Évry-Courcouronnes. Lorsqu’elle s’est approchée de la voiture du côté passager, l’homme a été agressé avec une arme blanche, par la fenêtre, côté conducteur."

C'est l'ex-compagne qui a prévenu les secours. Face des déclarations confuses, sa mise en garde à vue a été décidée et il a pu être envisagé que l'auteur des coups de couteau soit son nouveau compagnon, comme l'a indiqué le parquet.

Hier, en fin de journée, le juge des libertés et de la détention devait ordonner ou non le placement du couple en détention provisoire.