Un homme fonce dans un restaurant avec sa voiture à Marseille

Les conséquences auraient pu être plus graves, heureusement aucune victime n'est à déplorer.



Jeudi soir, vers 21h50, un individu a foncé sur un restaurant libanais du 9e arrondissement à Marseille, rapporte La Provence.



Le forcené n'était pas inconnu de l'établissement, puisqu'il s'y était présenté un peu plus tôt en tenant des propos complètement incohérents. Le patron raconte qu'il avait menacé d'y "mettre le feu".

"Il avait un joint à la main et les yeux rouges... Nos clients ont eu peur et sont partis. Nous-mêmes avons alors préféré rentrer la terrasse, fermer le rideau, et sortir par derrière", ajoute-t-il.

Une décision qui a sûrement évité un drame. Puisque la voiture de l'homme âgé de 38 ans a fracassé la façade et du mobilier qui se trouvait à l'intérieur du restaurant.

Parti s'acheter une part de pizza

Après avoir foncé dans l'établissement, l'individu est allé s'acheter une part de pizza, laissant son véhicule sur place. Une voiture qui d'après les informations recueillies par nos confrères, portait une fausse plaque et avait été déclarée volée.

Un passant a eu la bonne idée d'enlever les clés du contact. Le forcené a pu être interpellé et placé en hôpital psychiatrique.