Un homme est décédé dans l'effondrement de son immeuble à Sanary-sur-Mer

L'une des victimes de l'effondrement d'un immeuble la nuit dernière à Sanary-sur-Mer a succombé à ses blessures, a-t-on appris sur place ce mardi matin.

Il s'agit d'un père de famille qui résidait dans l'immeuble.

Sa compagne et leur très jeune enfant ont pu être extraits des décombres; ils étaient alors conscients.

Il pourrait s'agir des trois dernières personnes qui étaient encore recherchées dans les décombres.

Le précédent bilan faisait également état de six blessés dont un "en urgence absolue" et de neuf personnes évacuées saines et sauves.

Les sapeurs-pompiers ont été alertés peu avant 4 heures de l'effondrement d'un immeuble de trois étages situé sur le port de Sanary-sur-Mer. L'effondrement a été précédé d'une forte explosion qui pourrait être due au gaz.